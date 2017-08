56'000 bombe a grappolo distrutte dalla Svizzera nel 2016

In tutto il mondo, questi ordigni hanno fatto il doppio delle vittime rispetto all'anno precedente, rivela un rapporto annuale pubblicato oggi a Ginevra dalla Campagna internazionale per il bando delle mine antiuomo (ICBL) e dalla "Coalizione contro le armi a sub-munizioni" .

A fine 2016 la Svizzera aveva ridotto dell'86% la riserva originale di bombe a grappolo e oltre l'80% di sub-munizioni, ovvero oltre 177'000 per le prime e circa 10 milioni per le seconde.

Tra i dispositivi rimanenti, una cinquantina di bombe a grappolo e oltre 2600 sub-munizioni sono stati mantenuti per la formazione. L'obiettivo è di completare la distruzione degli stock entro il 2019.

Nel mondo, dalla metà dello scorso anno questi tipi di armamenti sono stati nuovamente utilizzati dalle forze governative in Siria e dalla coalizione araba in Yemen, così come l'anno precedente, si precisa nel rapporto finanziato dalla Svizzera. Si presume che queste bombe siano state utilizzate anche in Iraq e in Libia, ma non è stato possibile ottenere una conferma.

In totale 971 persone, di cui 860 solo in Siria, sono rimaste vittime di bombe a grappolo nel 2016. Si tratta della cifra più elevata dall'inizio dei rapporti annuali nel 2009. Circa il 98% delle persone interessate dalle esplosioni sono civili.

Inoltre, i residuati bellici esplosivi hanno fatto vittime in 10 paesi. Questi ordigni sono presenti ancora in almeno 26 stati e tre territori, rileva il rapporto.

Lo scorso anno almeno 88 chilometri quadrati di terreno sono stati bonificati e sono state distrutte circa 150'000 sub-munizioni. La Convenzione internazionale sulle bombe a grappolo, entrata in vigore nel 2010, è stata ratificata da 102 stati.

Oltre 40 stati firmatari dispongono o disponevano di riserve di bombe a grappolo: 28 di questi hanno distrutto interamente gli ordigni per un totale di 1,5 milioni di bombe e circa 180 milioni di sub-munizioni. Queste cifre costituiscono rispettivamente il 97 e il 98% del totale.