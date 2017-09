A1: forti raffiche di vento ribaltano rimorchi in autostrada

Tra Kriegstetten (SO) e Oensingen (SO), sull'autostrada A1, due rimorchi si sono ribaltati a causa delle forti raffiche, con conseguenti disagi per il traffico proveniente da Berna e diretto a est. Un episodio analogo si è verificato in Svizzera romanda.