Addio a Barry Dennen, Pilato di Jesus Christ Superstar

Dennen, che aveva 79 anni ed ebbe un ruolo chiave nella trasformazione di Barbra Streisand dal piccolo cabaret alle vette di Hollywood, è morto a Burbank in California.

Una caduta in giugno gli aveva provocato danni cerebrali e il cantante ha finito i suoi giorni in un centro di accoglienza per cure palliative.

Attore e cantante, Dennen salì a bordo dell'opera rock di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice dopo essersi trasferito dalla New York di Greenwich Village nella swinging London della fine degli anni '60. Il regista Hal Prince gli aveva dato la parte di Emcee nella versione al West End di "Cabaret" accanto a Judi Dench nel ruolo di Sally Bowles.

Era stato a New York, qualche anno prima, che Barry era diventato il mentore (e l'amante) di Barbra: lui che le aveva fatto da Pigmalione spingendola a competere del concorso per talenti del Lion, un bar gay del Village, e poi creandole un repertorio e tecniche di sopravvivenza sulla competitiva scena dei locali notturni della Grande Mela. Per un poco vissero assieme, ma la love story tramontò in parallelo con la meteorica ascesa della Streisand. Dennan ci scrisse un libro, "My Life with Barbra", con un pizzico di amarezza e risentimento. Avrebbe voluto ricevere credito per tutto quel che aveva fatto per aiutare Barbra a diventare una diva, ma non era nello stile della Streisand e Pigmalione restò a bocca asciutta.

Per la parte di Pilato, Dennan tornò a Broadway calcando oltre 700 volte per due anni il palcoscenico della "Lunga Strada Bianca", poi di nuovo nella versione cinematografica del 1973 di "Jesus Christ" diretta da Norman Jewison. Per oltre 40 anni Barry restò associato con quella parte, così pochi oggi ricordano le sue apparizioni in film come "The Shining" con Jack Nicholson, "Fiddler on the Roof" e "Titanic".