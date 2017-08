Affondato la yacht di Diana Bracco

Lo "If Only", circa 40 metri si è inabissato divorato dalle fiamme sprigionatesi intorno alle 14 di giovedi 17 agosto per cause ancora da accertare e giace ora a 700 metri di profondita'.

A bordo quando si è sviluppato l'incendio vi erano 11 persone, tra cui la proprietaria Diana Bracco, compresi i quattro membri dell'equipaggio, tutti rimasti illesi.

Lo yacht era stato trainato al largo per evitare che l'alta colonna di fumo potesse arrecare danno al traffico aereo.