Afghanistan: attentato a Grande Moschea di Herat, morti

Lo ha reso noto oggi il ministero dell'Interno a Kabul.

Non è ancora chiaro cosa abbia determinato l'esplosione che non è stata ancora rivendicata.

In mattinata, mentre si aprivano i lavori della Conferenza internazionale per la pace e la cooperazione per la sicurezza, un razzo è esploso nell'area dell'ambasciata indiana nella capitale afghana.