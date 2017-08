Afghanistan: Islamabad a Trump, no covi di terroristi in Pakistan

Non ci sono covi di terroristi in Pakistan. Così il generale Asif Ghafoor, portavoce delle forze armate pachistane, in un'intervista a Geo Tv ha respinto le accuse del presidente Usa Donald Trump di offrire "rifugi sicuri ai terroristi contro cui stiamo combattendo".

"Il Pakistan farà qualsiasi cosa nel suo miglior interesse nazionale", ha proseguito il portavoce.

Ghafoor ha poi ribadito che il Pakistan ha condotto operazioni contro tutti i gruppi terroristici, inclusa la rete Haqqani, legata ai talebani. Washington aveva ripetutamente chiesto a Islamabad un maggior impegno nella lotta contro tale gruppo. Secondo il generale, le delegazioni militari americane sono state invitate, inoltre, a scegliere luoghi e tempi per verificare i successi della lotta al terrorismo condotta da Islamabad, successi di cui è stata fornita prova a Washington.

"Dati i segnali che stiamo ricevendo, non ci aspettiamo nulla di positivo dalla nuova strategia in Afghanistan", hanno dichiarato due funzionari pachistani citati dall'Express Tribune e rimasti anonimi. "Non c'è nulla di nuovo nel discorso di Trump - hanno continuato - Il Pakistan ha distrutto ed eliminato l'infrastruttura terroristica dal suo territorio".

A loro dire il Pakistan sta valutando varie opzioni per compensare le possibili conseguenze derivanti dalla nuova strategia americana in Afghanistan. In caso di misure americane "estreme", Islamabad non avrà "altra scelta che cercare una cooperazione più profonda e rafforzata" con Cina e Russia. "Gli Stati Uniti considerano il contributo del Pakistan come cruciale per portare la pace in Afghanistan, e quando si colpiscono gli interessi del proprio alleato, è indubbio che si creano incomprensioni".