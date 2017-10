Afghanistan: Nato sbaglia raid aereo, uccisi 10 governativi

Almeno dieci membri delle forze di sicurezza afghane sono morti oggi e altri 12 sono rimasti feriti in un raid aereo sbagliato della Missione "Resolute Support" della Nato nel distretto di Grishk della provincia meridionale di Helmand.

La conferma dell'incidente è venuta dallo stesso governatore di Helmand, Hayatullah Hayat, secondo cui i missili che dovevano essere diretti contro i talebani hanno colpito invece le forze governative afghane impegnate con loro in un duro scontro.

Da parte sua 1TvNews ha indicato che le vittime fatali sono membri dei servizi di intelligence (Nds) e della polizia afghani.

Per il momento i responsabili della Nato in Afghanistan non hanno commentato l'accaduto.