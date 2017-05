AG: 25enne accoltellata, arrestato marito

La polizia è intervenuta per una telefonata pervenuta poco dopo le 22 alla centrale d'emergenza cantonale. In un appartamento di una casa plurifamiliare gli agenti hanno trovato la donna con diverse ferite da punta e da taglio.

Il marito, che si trovava nell'abitazione, è stato portato in guardina. La moglie, lei pure eritrea, è stata ricoverata in elicottero in ospedale ed è stata operata nella notte. La polizia non fornisce informazioni sul suo stato di salute.

Circostanze e movente del delitto non sono ancora note. La Procura ha aperto un procedimento contro il 38enne africano per tentato omicidio intenzionale.