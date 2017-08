Aggressore Bruxelles aveva nazionalità belga

L'aggressore, ha detto ancora il ministro, era conosciuto dalla polizia per aver commesso qualche atto di vandalismo ma non per essere coinvolto o vicino ad ambienti del terrorismo, dell'estremismo o del radicalismo islamico.

Il ministro ha difeso l'operato dei militari - che hanno colpito e ucciso l'aggressore con due colpi di arma da fuoco - sottolineando che si è trattato di legittima difesa. "I militari hanno fatto quello che dovevano fare", ha sottolineato Jambon. "Il compito dei soldati e della polizia è quello di proteggere i cittadini e le istituzioni. I militari hanno agito perfettamente". Il ministro ha poi confermato che il livello di allerta resta invariato a 3.