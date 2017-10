Air Berlin: accordo con Lufthansa per 210 milioni

Lufthansa pagherà, per acquisire una buona parte di Air Berlin, 210 milioni di euro. Lo ha affermato la compagnia insolvente, comunicando l'accordo raggiunto col colosso tedesco.

Lufthansa acquista anche la controllata Niki, la società Walter, compresi i 1300 dipendenti e altri 20 aerei di Air Berlin. Continuano invece le trattative con Easyjet.

Grazie all'affare concluso con Lufthansa, Air Berlin sarà in grado di ripagare i 150 milioni di euro ricevuti come prestito ponte dal governo tedesco per mantenere l'attività nei mesi successivi alla dichiarazione di insolvenza.