Air Berlin: almeno cinque offerte per compagnia insolvente

Ci sono diversi offerenti per Air Berlin: lo ha affermato la compagnia insolvente oggi alla scadenza della presentazione, senza fare nomi.

Le offerte confermate al momento sono cinque: Lufthansa, Easy Jet, Niki Lauda Condor, le imprese di logistica di Berlino Zeitfracht sono interessate a parti della compagnia. L'imprenditore Utz Claassen ha inoltre fatto un'offerta per l'intero gruppo.

La scadenza per le offerte si è conclusa oggi alle 14:00. Il Ceo della compagnia, Thomas Winkelmann, ha dichiarato: "la vivacità dell'interesse suscitato negli investitori parla per Air Berlin". E a proposito del futuro degli oltre 8000 dipendenti ha ricordato che "il nostro scopo rimane condurre in porto il maggior numero possibile di posti di lavoro".

La compagnia, che in questa settimana è stata di nuovo al centro di polemiche per uno sciopero selvaggio dei piloti, ha dichiarato la propria insolvenza il 15 agosto, suscitando fin da subito l'interesse della compagnia di bandiera Lufthansa. I creditori si riuniranno il 21 settembre ma la decisione ultima sulla compagnia sarà annunciata il giorno dopo le elezioni, lunedì 25 settembre.