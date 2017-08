Air Berlin: Ceo, oltre 10 soggetti interessati

Winkelmann ha detto che le trattative proseguiranno in settimana con l'obiettivo di finalizzare la vendita al più tardi a settembre.

Come già annunciato ieri dal Governo di Berlino che ha parlato della necessità di più partner per salvare la compagnia in stato di insolvenza, il Ceo ha confermato che non ci sarà un solo acquirente, ma "due o tre", dal momento che le attività di lungo raggio, business e viaggi di piacere sono differenti.

Secondo il quotidiano tedesco, Lufthansa sarebbe interessata ad acquistare da Air Berlin fino a 70 aerei e di assorbire 2-300 degli 8'600 dipendenti della low cost.