Air Berlin: Lufthansa, ok a 1 mld per acquisto 61 aerei

Nuovo semaforo verde per l'acquisto di Air Berlin da parte di Lufthansa. Oggi il consiglio di vigilanza della compagnia di bandiera ha dato via libera all'investimento di circa 1 miliardo di euro per l'acquisto di 61 aerei da destinare a Eurowings.