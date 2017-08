Air Berlin: Sz, trattative nel week-end con Lufthansa

Lo scrive la Süddeutsche Zeitung (Sz) in un'anticipazione, secondo la quale la compagnia di bandiera tedesca sarebbe interessata ad acquisire 90 aerei, compresa l'intera flotta della filiale Niki.

Un accordo potrebbe arrivare già la prossima settimana, stando al giornale, che riporta le intenzioni dal CEO Carsten Spohr, trapelate dopo una seduta speciale del consiglio di sorveglianza di Lufthansa. In sede di negoziato bisognerà chiarire come organizzare il passaggio di una gran parte delle tratte, degli aerei e dei dipendenti, si legge.

La compagnia tedesca si prepara già da un anno al fallimento di Air Berlin e adesso lavora a un piano dettagliato. Si dubita che il prestito ponte da 150 milioni di euro, garantito dal governo tedesco, possa bastare davvero come annunciato fino a novembre. "Ma se tutto andasse liscio, Air Berlin potrebbe essere frazionata già per settembre, secondo gli insider", scrive la Sz.

La comunicazione dell'insolvenza di due giorni fa dipenderebbe, secondo informazioni del giornale, anche da un conflitto fra Lufthansa ed Etihad. All'inizio dell'anno il colosso tedesco aveva infatti anticipato ad Air Berlin 130 milioni di euro per il noleggio di 38 aerei, per migliorarne la situazione finanziaria. Ma nel farlo si era anche fatta garantire da Etihad la restituzione della somma in caso di insolvenza.

Etihad ha chiesto invece che Lufthansa rinunci ai soldi, dicendosi disposta a salvaguardare la funzionalità della compagnia con altri 50 milioni. Una proposta che Spohr ha rifiutato. Come noto, il gruppo di Abu Dhabi ha a questo punto annunciato che non verserà più soldi ed è intervenuto, invece, il governo.