Air Berlin: tour operator svizzeri, clienti non si preoccupino

I viaggiatori non devono inquietarsi per l'annunciata bancarotta di Air Berlin. I tour operator svizzeri hanno dichiarato all'unisono che nonostante la situazione finanziaria più che precaria della compagnia aerea tedesca non sono previste cancellazioni di voli.

"Tutti i clienti in possesso di biglietti possono al momento volare, in quanto il traffico aereo non ha subito ripercussioni", ha detto oggi all'ats la portavoce di TUI Svizzera Bianca Schmidt.

Ieri il governo tedesco aveva comunicato che Air Berlin otterrà un prestito per garantire i collegamenti temporaneamente. Lo spettro del fallimento si è manifestato dopo che il grande azionista Etihad Airways ha annunciato di non voler più sostenere economicamente la numero due dei trasporti dei cieli - alle spalle di Lufthansa - in Germania.

Prisca Huguenin-dit-Lenoir, portavoce di Hotelplan, ha sostenuto che nessun cliente preoccupato si è ancora fatto avanti. Inoltre, nel caso in cui l'attività di Air Berlin dovesse cessare, il tour operator provvederà a trovare una soluzione alternativa per i possessori di un pacchetto di viaggio tutto compreso. Questo tipo di offerta è tra l'altro ancora a disposizione di eventuali interessati.

Marcel Schlatter di Kuoni Viaggi ha confermato da parte sua che nel breve termine non vi saranno cambiamenti, dato che "tutti i voli vengono portati a termine". I clienti possono ancora prenotare voli con il vettore tedesco fino a fine aprile.

Il peso di Air Berlin sul traffico aereo invernale è comunque meno significativo. In questa stagione i viaggiatori prediligono infatti destinazioni lontane, settore in cui la compagnia è meno posizionata. In più non vola in Egitto, Paese molto in voga nei mesi freddi, sottolinea Huguenin-dit-Lenoir.

La crisi che ha colpito la compagnia teutonica non è un fulmine a ciel sereno e questo è un vantaggio. Hotelplan aveva ad esempio già dirottato buona parte dei voli sulla svizzera Edelweiss.

Niente panico neanche all'aeroporto di Zurigo, dove Air Berlin è attualmente la terza compagnia aerea per importanza, trasportando il 4,9% dei passeggeri, dopo essere stata scavalcata da Edelweiss (5,2%). Davanti a tutte resta incontrastata Swiss (53%). Dallo scalo di Kloten, Air Berlin vola verso quattro mete: oltre alla capitale tedesca si può raggiungere Düsseldorf, Olbia e Westerland sulla popolare isola del Mare del Nord Sylt.

Le turbolenze economiche di Air Berlin non spaventano: l'aeroporto dà per scontato, ha affermato la portavoce Sonja Zöchling, che in caso di crash finanziario vi saranno altre compagnie aeree pronte a prendere il testimone e ad assicurare i quattro collegamenti sopraccitati.