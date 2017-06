Albania: elezioni, seggi chiusi, affluenza al 44 per cento

Si sono chiuse questa sera alle 20.00 le operazioni di voto in Albania per il nuovo parlamento, con un'affluenza di circa il 44 per cento, la più bassa mai verificata nelle ultime elezioni.

La Commissione elettorale centrale ha spostato di un'ora la chiusura dei seggi, prevista per le 19.00, per offrire la possibilità agli elettori di poter esercitare il loro diritto di voto, ma senza incidere molto. A nulla sembrano essere serviti anche gli appelli rivolti ai cittadini perché si recassero alle urne del premier socialista Edi Rama e anche del leader dell'opposizione di centro destra Lulzim Basha.

Secondo la Commissione elettorale centrale, sulla bassa affluenza avrebbero inciso il caldo soffocante con temperature fino a 39 gradi e il Fiter Bajram, una delle principali festività dei mussulmani.

Dopo la chiusura dei seggi, le urne saranno raccolte presso 90 commissioni zonali, dove sono allestiti i centri di scrutinio. Secondo la Commissione elettorale centrale "l'andamento delle operazioni di voto è stato molto positivo".

In corsa per i 140 seggi del futuro parlamento vi sono stati 18 partiti politici, ma la sfida è tutta per il premier socialista Rama, alla ricerca di un secondo mandato. Dopo la rottura con il suo principale alleato di governo, il Movimento socialista per l'Integrazione, guidato fino a poche settimane fa dal presidente eletto Ilir Meta, il premier ha puntato durante la campagna elettorale a ottenere da solo il controllo della futura maggioranza. Contro i socialisti c'è il Partito democratico (Pd) di Basha, 43 anni, alla guida dell'opposizione da 4 anni, quando ha sostituito il leader storico Sali Berisha, dimessosi dopo la profonda sconfitta delle politiche del 2013.