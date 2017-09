Albania: governo Rama ottiene fiducia parlamento

La votazione e' avvenuta al termine di una lunga seduta di oltre 20 ore durante la quale si è discusso il programma per i prossimi quattro anni.

Riconfermato alla guida del paese per un secondo mandato, Rama ha promesso un tasso di crescita economica che nel 2021 dovrebbe salire a 5,5-6 per cento, grazie agli investimenti pubblici e al programma "Un miliardo di euro", teso a coinvolgere il capitale privato tramite la formula di partenariato Pubblico-Privato. L'attuazione della riforma giudiziaria e l'accelerazione del processo di integrazione europeo, con l'obiettivo di ottenere il via ai negoziati di adesione con l'Ue, sono stati gli altri due pilastri del programma del nuovo esecutivo, duramente criticato dall'opposizione, che ha parlato "di demagogia e propaganda" da parte del premier che "non ha offerto nessun obiettivo concreto".