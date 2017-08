Altdorf (UR): killer su commissione liberato ed espulso da Svizzera

La notizia, pubblicata dalla stampa locale, è stata confermata all'ats del segretario generale del Dipartimento urano di giustizia, Emanuel Strub. Il cittadino balcanico, liberato già alcuni giorni fa, è nel frattempo stato espulso dalla Svizzera e non vi potrà far ritorno per un lungo periodo.

Per quanto riguarda l'oste, che avrebbe incaricato il croato dell'omicidio, è attesa una sentenza definitiva dopo una procedura lunga e costellata da intoppi. Il Tribunale d'appello di Altdorf (UR) lo ha prosciolto dall'accusa, sentenza rimandata al mittente dal Tribunale federale lo scorso aprile.