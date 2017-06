Amazon acquista Whole Food, accordo da 13,7 mld dlr

Amazon acquista la catena di supermercati Whole Food per 42 dollari in azione. L'accordo, in contanti, è valutato 13,7 miliardi di dollari. Whole Food continuerà a operare come marchio separato da Amazon, che di recente sta spingendo nel settore degli alimentari.