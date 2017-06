Amazon: porta camerino a casa, abiti si provano poi si pagano

Una misura innovativa che avvicina l'azienda di commercio elettronico a un tradizionale punto vendita, ad eccezione del fatto che gli abiti vengono recapitati a casa invece che nel camerino.

L'iniziativa è riservata per ora ai clienti prime, che potranno scegliere un prodotto e vederselo recapitato a casa senza alcun pagamento. Una volta a casa i clienti avranno una settimana di tempo per provare il prodotto e decidere se tenerlo o no. Se lo terranno pagheranno, altrimenti lo potranno restituire senza alcun costo.

L'annuncio del 'camerino' a casa segue l'acquisizione per 13,7 miliardi di dollari di Whole Foods, che conferma l'interesse di Amazon per i negozi tradizionali.