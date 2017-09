Americani hanno nostalgia Obama, 54% ritiene Trump disonesto

Per contro, solo il 41% preferisce l'attuale presidente Donald Trump.

Tra i fan di Obama non ci sono solo gli elettori che hanno votato per la candidata democratica Hillary Clinton nel 2016, ma anche alcuni repubblicani, pari al 14%.

La nostalgia per l'ex presidente si fa sentire in un periodo in cui l'attuale presidente non gode del consenso nei sondaggi e fa incetta di critiche. Stando allo stesso rilevamento, infatti, il 54% ritiene che il presidente Trump sia disonesto, il 47% lo considera 'mentalmente instabile' mentre il 48% vuole che sia sottoposto a impeachment.