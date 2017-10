Annuari telefonici svizzeri stampati in Germania

La filiale di Swisscom localsearch fa stampare i suoi annuari telefonici prevalentemente in Germania. Soltanto il 13% è prodotto in Svizzera, ha indicato all'ats un portavoce dell'operatore telefonico, confermando un'informazione pubblicata oggi dalla Liberté.

"Lavoriamo con partner tedeschi da diversi anni", ha aggiunto il portavoce. "Facciamo regolarmente bandi di concorso. Imprese svizzere vi rispondono, ma non ne abbiamo trovato una che soddisfi le condizioni fissate per un così grande volume e le esigenze di qualità, di garanzia di produzione e di protezione dell'ambiente richiesti", ha precisato.

L'ultimo bando di concorso ha avuto luogo nel 2016. Il portavoce di localsearch ha peraltro tenuto a sottolineare che gli annuari sono stampati in Germania non per motivi legati ai costi.

Stando alla Liberté, gli annuari telefonici sarebbero inoltre consegnati da camion polacchi. Su questo punto, il portavoce non ha potuto dare spiegazioni. "Lavoriamo con un'azienda tedesca. Forse esercita una parte delle sue attività in Polonia", ha aggiunto.

Localsearch è responsabile degli annuari local.ch e search.ch. La società appartiene per il 69% a Swisscom e per il 31% a Tamedia. "Siamo un'impresa indipendente", ha sottolineato il portavoce.