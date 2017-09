Apple: arriva iPhone X, per celebrare il decennale

''One more thing..'' dice Cook sorridendo prima di presentare l'iPhone X. Il sorriso è in riferimento alla frase sempre usata da Steve Jobs per introdurre nuovi prodotti. L'iPhone X ha un display super retina, con uno schermo da 5,8 pollici e si basa sul riconoscimento facciale per effettuare tutte le maggiori funzioni del telefono. Il ''Face Id è più sicuro della tecnologia Touch Id'', dice Apple. Introdotti anche gli 'animoji', gli emoij animati che si muovono con il movimento del proprio viso.

L'iPhone X ha un costo di partenza di 999 dollari e sarà disponibile dal 3 novembre. ''È il futuro'' afferma Cook. ''Steve Jobs sarebbe orgoglioso di noi'', afferma l'amministratore delegato di Apple, chiudendo l'evento per la presentazione dell'iPhone 8 e dell'iPhone X.