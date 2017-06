Apple emette 'green bond' da 1 miliardo dollari

L'emissione arriva mentre il presidente americano Donald Trump ha ritirato gli Stati Uniti dall'accordo sul clima di Parigi, creando un nuovo fronte di scontro con Corporate America.

Il ricavato della vendita delle obbligazioni a 10 anni sarà usato per ''progetti in linea con le tre priorità nelle quali Apple ritiene di poter avere l'impatto più positivo: ridurre l'impatto del cambiamento climatico usando fonti di energia rinnovabili e per migliorare l'efficienza energetica dei suoi prodotti e dei suoi impianti; preservare risorse; ed essere pioniera nell'uso di materiali verdi''.