Aprire le scuole mezz'ora più tardi fa aumentare il Pil

Lo afferma uno studio della Rand Corporation, che per gli Usa ha calcolato un guadagno di 87 miliardi di dollari (83,5 miliardi di franchi al cambio attuale) in dieci anni spostando l'orario di ingresso alle 8.30.

I ricercatori hanno elaborato un modello a partire da stime precedenti secondo cui un'ora addizionale di sonno aumenta la probabilità di diplomarsi del 13,3%, e il tasso di frequenza all'università del 9,6%.

Ai vantaggi economici dovuti ai migliori lavori trovati da chi si è diplomato o laureato sono stati aggiunti quelli derivanti dai minori incidenti stradali. I dati sono stati poi applicati alle scuole e alle università negli Usa, di cui l'87% inizia prima delle 8.30.

Sull'altro piatto della bilancia sono stati considerati i maggiori costi per i trasporti e per le infrastrutture scolastiche derivanti dal diverso orario di apertura. Già dal secondo anno, scrivono gli autori, i benefici superano i costi, mentre dopo dieci anni i guadagni sono doppi rispetto alle spese e dopo 15 tripli. In totale per gli Usa la stima è appunto di 87 miliardi di dollari di maggior Pil in dieci anni.

"Un piccolo cambiamento può risultare in grandi benefici economici - conclude il rapporto -. Nei fatti il livello di benefici e il periodo di tempo necessario a recuperare le spese derivanti da questo cambiamento ha pochi precedenti".