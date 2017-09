Armi: rapporto denuncia boom export da Gb a Paesi autoritari

Affari a gonfie vele per l'esportazione di armi britanniche verso alcuni dei Paesi classificati fra i più repressivi al mondo. Lo denuncia oggi l'Observer, domenicale del progressista Guardian.

Il giornale sottolinea come negli ultimi due anni, sotto i governi conservatori di David Cameron e di Theresa May, i profitti incassati grazie alle forniture di materiale bellico 'made in Britain' a regimi autoritari siano saliti a circa 5 miliardi di sterline.

A fare la parte del leone, secondo tradizione, é l'Arabia Saudita, generalmente immune a Londra dagli strali su democrazia e diritti umani (anche a dispetto della sanguinosa guerra condotta nello Yemen in questi mesi).

Ma fra i clienti spiccano pure le repubbliche ex sovietiche di Azerbaigian e Kazakhstan, il Venezuela di Nicolas Maduro o la stessa Cina. I dati sono stati resi noti alla vigilia della 'Defence and Security Equipment International arms fair' (Dsei), fiera di settore in programma a Londra a cui sono invitate, fra l'altro, delegazioni ufficiali saudita, di Egitto, Qatar, Kenya e Bahrain.