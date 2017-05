Aryzta: vendite in calo nei primi nove mesi

Nel trimestre tra febbraio e aprile, il gruppo ha realizzato invece un fatturato di 975 milioni di euro, pari ad un aumento del 2,7%. Il risultato supera largamente le aspettative degli analisti. A livello organico la crescita resta stabile a ritmo annuale.

Come preannunciato alla pubblicazione dei dati semestrali, il gruppo non è in grado di formulare obiettivi in termine di cifre per l'insieme dell'esercizio a causa di profondi mutamenti in seno alla direzione e nelle sue operazioni.