Asilo: cantoni vogliono più posti per detenzione amministrativa

La cifra, riportata nell'edizione natalizia della SonntagsZeitung, è stata confermata all'ats dal segretario generale della CDDGP Roger Schneeberger.

Nel diritto sugli stranieri il termine di detenzione amministrativa, che non può superare i 18 mesi, concerne sia la detenzione in fase preparatoria sia quella in vista di rimpatrio o espulsione nonché quella per insubordinazione.

Benché il numero di postulanti asilo sia in diminuzione in Svizzera bisogna rimanere pronti ad un eventuale nuovo aumento, afferma la CDDGP.

Circa 17'000 domande sono state inoltrare dall'inizio del 2017 fino a novembre e la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) prevede che raggiungano quota 18'500 entro fine anno, il numero più basso dal 2010. Nel 2016 erano 27'200 e 39'500 l'anno prima, caratterizzato dalla crisi migratoria lungo la rotta balcanica nel novembre e dicembre.

Un altro fattore da tenere in considerazione è la riforma della legge sull'asilo accolta dal popolo nel giugno del 2016, che entrerà in vigore nel 2019, la quale ha come obiettivo un'accelerazione delle procedure d'asilo. Schneeberger ha sottolineato che si tratta soprattutto di evitare che le decisioni di rinvio non possano essere eseguite a causa della mancanza di posti di detenzione.