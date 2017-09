ASNI: "Cassis non ignori interessi Cantoni di frontiera"

L'Azione per una Svizzera neutrale e indipendente (ASNI) si congratula con il neoeletto in Consiglio federale Ignazio Cassis.

L'ASNI spera che il nuovo membro del governo "prenda sul serio gli interessi della Svizzera e della sua popolazione", senza ignorare quelli specifici dei Cantoni di frontiera.

L'ASNI si aspetta che il ticinese si impegni "per un rafforzamento rapido ed efficace della difesa delle frontiere e per una politica neutrale credibile", si legge in una presa di posizione scritta.

Oltre a ciò, l'ASNI spera che il nuovo consigliere federale "rafforzi il significato della democrazia diretta e contribuisca a un'applicazione senza compromessi del volere del popolo". Rispetto in particolare alla politica dell'UE, l'ASNI si aspetta "la salvaguardia della sovranità svizzera, l'interruzione di trattative per quanto riguarda gli accordi istituzionali con l'UE e una nuova politica d'asilo senza libera circolazione delle persone".