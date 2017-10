Assemblea PS: sostegno a iniziativa 99%

L'assemblea dei delegati del PS, riunita oggi a Olten (SO), ha deciso di sostenere l'iniziativa della Gioventù socialista "Sgravare i salari, tassare il capitale in modo equo", chiamata anche "iniziativa 99%".

Il testo dei giovani socialisti vuole imporre maggiormente i redditi da capitale e destinare il gettito fiscale conseguito allo sgravio della popolazione lavoratrice. In particolare, la parte del reddito da capitale che supera i 100'000 dovrebbe diventare imponibile con una proporzione del 150% rispetto al normale reddito da lavoro. L'assemblea ha deciso di sostenere il testo con 138 voti contro 17.

"Non si tratta di una lotta di classe, ma di ottenere maggiore giustizia", ha affermato la presidente della Gioventù socialista Tamara Funiciello. Ci sono persone che non sanno come pagare l'affitto o il premio della cassa malattia, mentre dall'altra parte la tassazione di capitali e dividendi è scesa. È proprio questo il punto che l'iniziativa vuole cambiare, ha detto.

Le novità riguarderebbero solo le persone con un patrimonio di oltre 3 milioni di franchi, ha calcolato la consigliera nazionale ticinese Marina Carobbio, ovvero circa l'1,27% delle persone tassate in Svizzera.