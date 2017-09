Aste: 750'000 dollari per lettera di Colombo su scoperta America

Ha superato i 750 mila dollari l'asta per la lettera di Cristoforo Colombo sulla scoperta dell'America. Il raro documento è stato venduto a New York alla Bonhams.

Si tratta di un testo che il navigatore italiano scrisse di suo pugno per informare i reali di Spagna sui risultati del suo primo viaggio verso le Americhe.

La lettera, in latino, fu stampata con illustrazioni in diverse copie a Basilea nel 1494 e divenne uno dei best seller di quello che era all'epoca uno dei primi esempi di editoria.

Il valore della lettera era stimato fino a un milione di dollari e anche se non è stato raggiunto quel traguardo si tratta lo stesso di un risultato sorprendente perché, secondo quanto dichiarato dalla Bonhams, è stato battuto il record mondiale per un'asta di una lettera di Colombo.

Proprio in questo ultimo periodo le statue del navigatore genovese sono state travolte dalla 'guerra delle statue sudiste': l'accusa mossa a Colombo è quella di essere un simbolo dello sterminio dei nativi americani.