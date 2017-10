Aumenta il numero di giovani che comincia un apprendistato

L'offerta di posti di apprendistato in Svizzera si avvicina alle 100.000 unità. In base al Barometro dei posti di tirocinio pubblicato oggi solo 7.000 dei 97'000 posti proposti non erano ancora stati assegnati a fine agosto.

Al 31 agosto, il mercato offriva 2500 posti di tirocinio in più rispetto ad un anno prima, mentre i posti vacanti erano 3000 in meno, ha precisato oggi la Segreteria di stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) in una nota.

In base all'esperienza degli anni precedenti, le aziende potrebbero occuparne ancora circa 2000. In proporzione, il maggior numero di posti vacanti si registra nei settori "architettura e costruzioni" e "servizi".

In un anno, il numero di giovani che deve scegliere il proprio percorso formativo è passato da 144'500 del 2016 a 162'000 nel 2017. Nello stesso lasso di tempo, i giovani che hanno cominciato una formazione professionale di base sono passati da 73.000 a 82.500. L'aumento è stato del 13%. Gli altri hanno intrapreso una preparazione professionale di base, una scuola di cultura generale o optato per una soluzione transitoria, si legge nella nota.

È sempre in diminuzione il numero di giovani che non ha trovato un posto di tirocinio per quest'anno o ne ha uno solo per l'anno successivo. Nel 2017, i giovani in fila d'attesa sono circa 11.000 contro i 13.000 dell'anno scorso. Da rilevare che nel 2007, quando vi era carenza di posti, la lista d'attesa contava circa 24.500 giovani.

Il barometro dei posti di tirocinio viene effettuato due volte l'anno; in aprile e agosto. Realizzato dall'Istituto LINK, il rilevamento di questa estate ha interessato 2393 giovani in età tra 14 e 20 anni interrogati telefonicamente tra il 16 agosto e il 12 settembre. Hanno partecipato al sondaggio anche 4937 imprese con almeno due collaboratori a tempo pieno. Tra queste 1410 offrivano posti di tirocinio.