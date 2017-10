Auto: mercato Europa in calo a settembre (-2%)

Il mercato europeo dell'auto chiude in calo a settembre: le immatricolazioni nell'Europa dei 28 più Efta sono state 1.466.336, il 2% in meno dello stesso mese dell'anno scorso. Era da un anno che il mercato non presentava un segno negativo (-0,3% a ottobre 2016).