Bachem: utile semestre in calo

Il gruppo biochimico basilese ha chiuso il primo semestre con un utile netto in calo del 7,6% rispetto ai primi sei mesi del 2016, a 15,8 milioni di franchi, nonostante un fatturato in crecista del 5,3% a 119,5 milioni.

La riduzione dell'utile è spiegata adducendo l'impatto negativo dei cambi dall'impresa con sede a Bubendorf (BL), in una nota odierna: l'effetto monetario negativo ammonta a 2,7 milioni di franchi ed è collegto in particolare a un prestito in dollari americani. Sul piano operativo, l'utile prima di interessi e imposte (Ebit) risulta in crescita del 2,9% a 21,4 milioni.

Per quanto riguarda l'insieme dell'esercizio 2017, la direzione si aspetta un "ottimo" risultato. Il fatturato dovrebbe segnare una crescita del 6-10% in valute locali, il che corrisponde agli obiettivi a lungo termine. Anche la redditività dovrebbe essere migliore.