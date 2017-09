Baden (AG): sindaco uscente Geri Müller non riconfermato

Il politico 56enne, balzato agli onori della cronaca nel 2014 per i "selfie a luci rosse" inviati a una "compagna di chat", non è riuscito a riconfermare oggi nemmeno il posto di municipale.

Geri Müller era sindaco a Baden dal 2013. I risultati ufficiali delle elezioni comunali in corso non sono ancora noti, ma l'estromissione di Müller dall'esecutivo cittadino è stata confermata all'ats da una portavoce.

A far scoppiare lo scandalo degli autoscatti a luci rosse era stato nell'agosto 2014 un articolo del domenicale Schweiz am Sonntag, in cui si riferiva di fotografie in tenuta adamitica scattate da Müller nel suo ufficio di sindaco e spedite via chat a un'insegnante bernese 33enne.

Denunciata da Müller per aver registrato, senza averlo informato, le conversazioni di carattere privato avute con lui, la donna è stata in seguito condannata per il ruolo nella divulgazione della vicenda.

Dal canto suo, Geri Müller si scusò pubblicamente in una conferenza stampa, ma si rifiutò di lasciare le cariche politiche, come chiedevano i partiti borghesi. In un primo tempo, i colleghi di municipio gli ritirarono tutti i settori di cui era responsabile all'interno dell'esecutivo cittadino, poi la situazione tornò alla normalità.

Alle elezioni federali del 2015, Müller non si è più ricandidato per un posto in Consiglio nazionale, ma ha mantenuto la poltrona di sindaco a Baden.