Baghdadi: Osservatorio Siria, "abbiamo conferma morte"

L'Osservatorio nazionale per i diritti umani in Siria (Ondus), con sede in Gran Bretagna ma una vasta rete di informatori nel Paese, ha affermato oggi di avere "informazioni confermate" sulla morte del capo del sedicente Stato islamico (Isis), Abu Bakr al Baghdadi.

L'Ondus sottolinea di avere appreso tali informazioni da dirigenti dell'Isis nella provincia orientale siriana di Deyr az Zor, che però non hanno precisato quando il decesso sarebbe avvenuto.

La Russia aveva detto in giugno di avere probabilmente ucciso Baghdadi in un raid a sud di Raqqa il 28 maggio, ma di non avere prove in merito.