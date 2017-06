Bâloise acquisisce piattaforma traslochi Movu

I dettagli economici non sono stati resi noti. Movu riceverà in ogni caso un finanziamento per permettere di sviluppare attività in altri settori legati al tema delle abitazioni.

Movu è una start-up fondata a Zurigo nel 2014. In caso di trasloco, il cliente può utilizzare la piattaforma per chiedere preventivi a diverse aziende e scegliere la più conveniente. Viene inoltre offerta la consulenza di esperti in caso di domande.