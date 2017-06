Banca mondiale: Pil mondo +2,9% nel 2018 nonostante rischi

L'istituto di Washington si attende una crescita del 2,7% quest'anno e del 2,9% il prossimo, mantenendo le sue stime invariate rispetto a gennaio.

Se confermata, la crescita attesa per il 2018 sarebbe ai massimi di sette anni, benché ben inferiore ai tassi di oltre il 3% di un decennio fa.

"L'attività globale si sta rafforzando diffusamente come atteso", si legge in una nota. "Il manifatturiero e il commercio sono in ripresa, la fiducia migliora, e le condizioni finanziarie internazionale rimangono positive".