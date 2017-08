Banca WIR: utili semestrali in calo

I ricavi lordi da operazioni su interesse sono progrediti dell'1,4% a 30,17 milioni, mentre le operazioni in commissione e da prestazioni di servizi hanno registrato un solido rialzo del 35,4% a 16,32 milioni.

In aumento le spese per il personale, cresciute del 15,9% a 19,16 milioni, così come i costi generali, saliti del 7,6% a 11,8 milioni. L'incremento della spesa è conseguenza degli investimenti nel capitale umano e nei vari progetti, ha commentato il presidente del direttorio Germann Wiggli, che ha sottolineato gli sforzi profusi nella modernizzazione dell'istituto.

I depositi della clientela sono aumentati del 2,4% a 3,18 miliardi di franchi e le ipoteche del 4,6% a 3,06 miliardi. In progressione pure la somma di bilancio: +1,8% a 5,42 miliardi. La quota di fondi propri si è attestata all'8,2%, un livello ben superiore alla soglia minima del 3%.

Per quanto riguarda l'esercizio in corso la banca non fornisce cifre. Afferma tuttavia di voler proseguire nel processo di transizione numerica in modo da consolidare la sua posizione presso le piccole e medie imprese.