Bangladesh: Rohingya senza pace, quattro uccisi da elefante

Come era già avvenuto un mese fa con l'uccisione di due rohingya, il pachiderma ha fatto irruzione nel campo profughi nelle colline di Balukhali del distretto di Ukhiya, vicino a Cox's Bazar, calpestando un gruppo di rifugiati in fuga.

Hanno avuto la peggio una donna e tre bambini, ha sottolineato il portale, che sono deceduti mentre vari altri feriti sono stati curati nell'ospedale da campo di Medici Senza Frontiere (Msf).

Intanto, intervenendo ieri a New York ad una conferenza nel Palazzo di Vetro, il presidente della Commissione di consulenza per la Birmania sulla situazione nello Stato di Rakhine, Kofi Annan, ha detto senza mezzi termini che il Consiglio di Sicurezza deve fare di tutto affinché i 500.000 rohingya rifugiatisi dopo il 25 agosto scorso in Bangladesh facciano ritorno in Birmania.

"Non si deve pensare tanto ai campi per i rifugiati e a come finanziarli - ha detto Annan - ma si debbono esercitare pressioni sulle autorità birmane affinché riprendano tutti i rifugiati".