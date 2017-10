Bannon, Trump ha solo 30% di chance di un mandato pieno

Per il controverso fondatore della rivista ultraconservatrice Breitbart News, i pericoli maggiori per l'ex imprenditore sono proprio all'interno del suo governo più che in Congresso.

Bannon, sempre secondo Vanity Fair, avrebbe quindi più volte messo in guardia il tycoon sul rischio non di un impeachment, ma del ricorso al 25esimo emendamento della Costituzione americana. Quello secondo cui il governo può votare l'uscita di scena di un presidente ritenuto non più capace di assolvere ai propri doveri per motivi di salute fisica o mentale.