Barcellona: killer fuggì a piedi mescolandosi alla folla

E' secondo la stampa spagnola la conclusione cui sono arrivati gli inquirenti. Immagini di telecamere di sicurezza pubblicate da El Pais mostrano il jihadista mentre attraversa a piedi il mercato di La Boquire pochi minuti dopo l'attentato.

Secondo la ricostruzione di La Vanguardia, il jihadista marocchino, 22 anni, si è allontanato dal punto d'impatto del furgone mettendosi gli occhiali da sole e a passo rapido ma senza correre per non attirare l'attenzione è partito attraverso il mercato di La Boqueria e poi per le stradine del Raval.

Il quotidiano ipotizza che Abouyaaqoub sia arrivato a piedi in circa un'ora fino al quartiere universitario e qui abbia rubato l'auto del giovane cooperante spagnolo Pau Perez, pugnalandolo mortalmente. Al volante della vettura ha forzato poco dopo un posto di blocco sulla Meridiana e, inseguito alla polizia, ha abbandonato l'auto 3 km dopo, lasciando all'interno il cadavere di Perez, e fuggendo di nuovo a piedi.

Oggi il ministro degli Interni catalano Joaquim Forn ha confermato che Abouyaaqoub, tuttora in fuga, è il conducente del furgone che ha travolto i turisti sulla Rambla provocando 13 morti.