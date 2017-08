Barcellona: Quai d'Orsay, 26 francesi feriti, 11 gravi

Il ministero degli Affari esteri ha fatto sapere che 26 cittadini francesi sono rimasti feriti in seguito all'attacco terroristico avvenuto ieri a Barcellona.

Tra questi, 11 versano in gravi condizioni. Il ministro, Jean-Yves Le Drian, si recherà oggi in Spagna per incontrare i suoi connazionali rimasti coinvolti nell'attentato.