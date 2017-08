Barcellona: in video nuove minacce Isis a Spagna

A una settimana dalla strage della Rambla, che ha rivendicato, l'Isis ha rivolto in un video - il primo in spagnolo - diffuso in rete nuove minacce alla Spagna affermando che "con il permesso di Allah, Al Andalus tornerà ad essere quello che fu, terra di califfato".