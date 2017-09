Barry Callebaut si rafforza in Nordamerica

Barry Callebaut amplia le sue attività in America del Nord. Il produttore di cioccolato zurighese rileverà la divisione Ingredienti dell'impresa famigliare Gertrude HawkChocolates.

Questa acquisizione rappresenta uno sviluppo strategico dell'attività Specialità e Decorazione del gruppo, indica Barry Callebaut in un comunicato. L'ammontare della transazione, che dovrebbe essere portata a termine in ottobre, non è stato reso noto.

Grazie a tecnologie e procedimenti innovativi, la divisione Ingredienti di Gertrude Hawk è diventata uno dei principali attori del mercato, aggiunge la nota. Nel 2016/2017 il suo fatturato ha raggiunto 83 milioni di dollari (78 milioni di franchi).