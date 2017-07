Basilea: 3 anni di prigione a ladro di penne di rapaci

Tre anni di prigione di cui uno da scontare: è la pena inflitta dal tribunale di Basilea Città a uno svizzero 45enne, che per anni ha rubato penne di rapaci impagliati in musei naturalistici svizzeri ed europei, provocando danni valutati in 6 milioni di franchi.