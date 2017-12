Basilea: fermati cinque falsi poliziotti truffatori

I cinque - tre tedeschi e due turchi, di età compresa tra i 31 e i 48 anni - sono stati arrestati mentre andavano a ritirare dei soldi da una vittima, riferisce oggi la procura basilese.

Una decina di giorni or sono erano già finiti in manette per lo stesso motivo tre macedoni di età compresa tra i 28 e i 54 anni, che erano riusciti ad accumulare quasi un milione di franchi di bottino.

La procura sottolinea che malgrado gli otto arresti nella regione sono state segnalate numerose altre truffe con lo stesso modus operandi. I falsi agenti di polizia telefonano alle vittime potenziali imitando un vero numero e dicendo loro, in buon tedesco, che per motivi di sicurezza devono prelevare il denaro e i preziosi depositati in banca e nasconderli in casa: due poliziotti sarebbero poi passato a ritirare gli averi.