Basilea: secondo lieto evento per le giraffe dello zoo

Per la seconda volta in un anno allo zoo di Basilea si può festeggiare la nascita di una rara giraffa del Kordofan. Kianga, femmina di otto anni, lo scorso 14 luglio ha dato alla luce un cucciolo particolarmente grande e pesante: Osei è alto due metri e pesa 80 chili.

Si tratta di un peso di 20 chili superiore alla media, e anche l'altezza supera di 20 centimetri le misure standard, ha comunicato oggi lo "Zolli". A causa dell'imponente mole il parto è durato più a lungo del normale. Per fortuna tutto si è però risolto senza problemi e solo 20 minuti dopo la nascita il nuovo arrivato cercava già di alzarsi.

Il padre è Xamburu, esemplare di otto anni che è anche papà di Onong, nato lo scorso 28 febbraio. Le giraffe del Kordofan sono gravemente minacciate e si trovano allo zoo di Basilea dal 2011. In natura abitano nel Ciad, in Nigeria e in Camerun. In totale si contano circa 2000 esemplari.