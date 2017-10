Battisti: giudice blocca estradizione fino a parere Tribunale

Il giudice Luiz Fux del Supremo Tribunale Federale (Stf) brasiliano ha concesso a Cesare Battisti una misura cautelare per la quale l'ex membro dei Proletari Armati per il Comunismo non potrà essere estradato dal Paese finché l'Alta Corte non avrà emesso un parere.