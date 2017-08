Bavois (VD): due persone condannate per omicidio colposo

Nell'ottobre del 2011, a causa dei lavori di rinnovamento alla stazione ferroviaria di Bavois (VD), un 74enne automobilista trovò la morte investito da un treno Intercity Losanna-San Gallo sopraggiunto a 140 km/h, che centrò in pieno il veicolo.

Lo sfortunato non si era fermato al parcheggio della stazione, ma aveva continuato ad avanzare con il suo mezzo in direzione dei binari. La vettura si era quindi ritrovata incastrata tra il marciapiede della stazione e le rotaie con le due ruote anteriori che penzolavano sui binari. Proprio in quel momento arrivò l'Intercity che proiettò il veicolo in avanti per circa trenta metri. Il conducente, un cittadino svizzero di 74 anni, fu sbalzato fuori dall'abitacolo e morì sul colpo.

Oltre che per omicidio colposo, i due capi progetto - un disegnatore edile, dipendente delle FFS al momento dei fatti, e un ingegnere in genio civile - sono stati ritenuti colpevoli di perturbamento colposo della circolazione pubblica e perturbamento colposo del servizio ferroviario per essere stati all'origine dei lavori che hanno causato la morte dell'uomo.

Il designatore edile è stato condannato a 60 aliquote giornaliere da 100 franchi, sospese per due anni, mentre all'ingegnere è stata inflitta una pena di 30 aliquote giornaliere da 170 franchi, pure sospese per due anni. Gli imputati potrebbero tuttavia ancora fare ricorso contro la sentenza.

I due uomini erano stati incaricati, tra il 2009 e il 2010, di garantire i lavori di rinnovo della stazione di Bavois. L'obiettivo era di prolungare i marciapiedi, nonché risanare la rampa d'accesso al binario numero 2.